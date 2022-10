per Mail teilen

Das erste queere Oktoberfest Freiburgs fand am Mittwochabend auf dem Messegelände statt. SWR-aktuell berichtete live von der "Black Forest Pride".

In Freiburg hat das erste queere Oktoberfest am Mittwochabend im Rahmen der Freiburger Herstmess' auf dem Messegelände stattgefunden. Die "Black Forest Pride" richtete sich an alle Menschen unabhängig ihrer sexuellen Orientierung. Das Ziel: friedlich und ohne Diskriminierung feiern.

SWR-Reporter Damián Correa Koufen berichtete live von der "Black Forest Pride":

Rund 350 Menschen feierten friedlich bei "Black Forest Pride"

Die Feier sei friedlich und ohne Übergriffe gewesen, teilte der Veranstalter mit. Schon im Vorfeld hatte er sich einen Raum ohne Diskriminierungen für alle Menschen unabhängig ihrer sexuellen Orientierung gewünscht. Festzelte für queere Menschen gibt es auch schon auf großen deutschen Volksfesten, wie dem Münchner Oktoberfest oder der Canstatter Wasen.

"Der Schwarzwald ist bunter als man denkt."

Gastgeberin war die bekannte Freiburger Drag Queen Betty BBQ. SWR

Ticketeinnahmen gingen an Aidshilfe Freiburg

Rund 350 Gäste kamen zur Feier auf dem Freiburger Messegelände zusammen. Die Ticket-Einnahmen wurden unter anderem an die Freiburger Aidshilfe gespendet. Der Veranstalter rechnet mit einem vierstelligen Betrag. Eine zweite Auflage des queeren Oktoberfests sei auch im kommenden Jahr geplant.