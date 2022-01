Gelockerte Quarantäne-Regeln in Frankreich

per Mail teilen

In ganz Frankreich sowie im benachbarten Elsass gelten ab Montag gelockerte Quarantäne-Regeln, obwohl die Corona-Neuinfektionen dort steigen.

Die gelockerten Quarantäne-Regeln sollen einen Zusammenbruch von Wirtschaft und Infrastruktur verhindern. Auch in Deutschland werden die Regeln wohl gelockert, dies hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt.

Gelockerte Quarantäne für Geimpfte

Vollständig Geimpfte müssen in Frankreich im Fall einer Infektion nur noch sieben Tage in Quarantäne. Nach fünf Tagen ist ein Freitesten mit einem Schnelltest oder PCR-Test möglich. Ungeimpfte oder Personen, die nicht vollständig geimpft sind, müssen zehn Tage in Quarantäne. Mit einem negativen Test kann diese auf sieben Tage verkürzt werden.

Für geimpfte Kontaktpersonen entfällt zudem die Quarantäne, sofern sie sich innerhalb von sechs Tagen immer jeden zweiten Tag testen. Ungeimpfte oder nicht vollständig geimpfte Personen müssen weiterhin sieben Tage in Quarantäne.

Andere Corona-Regeln verschärft

Frankreich verzeichnet immer mehr Corona-Neuinfektionen. Aus diesem Grund verschärft das Land ebenfalls ab Montag einige seiner Regeln. Zum Beispiel gilt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Gastronomie jetzt auch für Kinder ab sechs Jahren. Voraussichtlich ab dem 15. Januar sollen weitere strengere Regeln gelten. Beispielsweise soll eine Impfpflicht für Kinder ab zwölf Jahren gelten, das betrifft Freizeitaktivitäten, Restaurantbesuche und Nutzung überregionaler Verkehrsmittel. Der Nachweis eines negativen Testergebnis soll dann nicht mehr ausreichen.