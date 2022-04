per Mail teilen

Ein Quadfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Tuningen am Abend schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der 53-Jährige eine Probefahrt gemacht. Er war zwischen Tuningen und Sunthausen im Schwarzwald-Baar-Kreis unterwegs. Der Mann kam mit dem Quad von der Straße ab und prallte gegen einen Stromverteilerkasten. Weil er keinen Helm trug, verletzte er sich schwer am Kopf. Außerdem stand er wohl unter Alkoholeinfluss.