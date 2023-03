Europa League: 7.000 Fans feiern und fiebern in der Freiburger Arena mit

per Mail teilen

Fangesänge, Stadionwurst, hoher Puls: Rund 7.000 SC-Fans haben beim Public Viewing im Europa-Park Stadion das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Juventus Turin mitverfolgt.

Was für ein Fußballabend: Auch ohne Spieler auf dem Rasen, feuern rund 7.000 SC-Fans beim Public Viewing im Europa-Park Stadion ihre Mannschaft ordentlich an. Die Osttribüne, eingetaucht in Rot-Schwarz.

Heimspiel-Feeling beim Public Viewing

Vor Spielanpfiff dürfen die üblichen Rituale natürlich nicht fehlen: Der Vereinssong "SC Freiburg vor" schallt aus den Lautsprechern. Die Fans schwenken ihre Schals, schmettern im Chor die Liedzeilen. Dann erklingt das Badnerlied. Wer einen Fan-Schal hat, reckt ihn nach oben. Keine Hand mehr frei für Stadionwurst, Pommes, Bierbecher und Co. Da kommt Heimspiel-Feeling auf.

Drei Großleinwände auf dem heiligen Rasen

Das Public Viewing-Event erinnert ein wenig an die Geisterspiele in der Corona-Zeit, nur umgekehrt: Spieler weg, Fans da. Die Nord-, West- und Südtribüne sind menschenleer. Dafür bebt die Osttribüne. Drei große Leinwände hat der Sport-Club ankarren lassen. Der Sound ist wuchtig. Die Fan-Gesänge auch. Immer wieder heißt es: "Steht auf den für den SCF"!

Kämpferische Freiburger verlieren knapp bei Juventus Turin

Public Viewing als Trostpflaster?

Relativ kurzfristig hat der Sport-Club Freiburg das Public Viewing-Event auf die Beine gestellt. Ein Trostpflaster für die Fans, die daheim bleiben mussten? Die 7.000 kostenlosen Tickets waren jedenfalls ruckzuck vergriffen.

Viele Fans wollten eigentlich nach Turin reisen und die spektakuläre Partie im Juventus Stadium erleben. Insgesamt 28.000 Ticket-Anfragen sind beim Sport-Club eingegangen. Doch nur 2.100 Fans waren Plätze im Juventus Turin-Kessel vergönnt. Versuche, über eine Juve-Mitgliedschaft ins Stadion zu kommen, scheiterten. Der italienische Rekordmeister und die Behörden entschieden, dass die über Mitgliedschaften beim Heimverein erworbenen Karten von SC-Anhängern für das Spiel storniert werden. Aber davon ließen sich tausende SC-Fans nicht aufhalten: "Ohne Ticket nach Turin", lautete das Motto einer Fan-Initiative.

Vorfreude auf Rückspiel im Europa-Park Stadion

Auch wenn die Breisgauer in Turin eine knappe Niederlage (1:0) kassierten, war die Stimmung unter den Fans beim Public Viewing gut. Viele fiebern dem Rückspiel im Europa-Park Stadion am Donnerstag um 18:45 Uhr entgegen. Sie wollen ihre Mannschaft zum Sieg tragen - dieses Mal mit der geballten Fan-Unterstützung.