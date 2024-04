Nach Schüssen an Offenburger Schule: Prozess gegen 15-Jährigen beginnt

Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus: In einer Offenburger Schule war im November ein 15-Jähriger kaltblütig erschossen worden. Jetzt steht ein gleichaltriger Mitschüler vor Gericht.

Am Landgericht Offenburg wird ab nächster Woche Donnerstag gegen einen 15-jährigen Schüler verhandelt. Er soll am 9. November vergangenen Jahres einen Mitschüler erschossen und versucht haben, einen selbstgebauten Brandsatz zu entzünden. Angeklagt ist er laut Landgericht unter anderem wegen Mordes.

Weil der Angeklagte minderjährig ist und damit unter Jugendschutz steht, findet das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wie das Landgericht Offenburg mitteilt. Das Gericht hat zwölf Verhandlungstage angesetzt. Während des Prozesses sollen Zeugen vernommen werden. Außerdem hat die Jugendkammer einen psychiatrischen Sachverständigen und eine Rechtsmedizinerin geladen. Ein Urteil ist frühestens im Juli zu erwarten.

SWR-Reporter Ulf Seefeldt über den Prozessbeginn:

15-Jähriger betritt mit geladener Waffe die Schule

Es ist ein Donnerstag, als der sonst eher unauffällige Schüler mit einer geladenen Pistole die Schule in Offenburg (Ortenaukreis) betritt. 41 Schuss Munition soll er laut Anklage dabei gehabt haben. Außerdem einen selbstgebauten Brandsatz. Sein Motiv ist bislang unklar.

In einem Klassenzimmer soll der 15-Jährige dann einem Mitschüler zweimal von hinten in den Kopf geschossen haben, so der Vorwurf. Das Opfer erlag kurz darauf seinen schweren Verletzungen. Danach wollte der mutmaßliche Täter einen Brandsatz in der Schule entzünden, was ihm jedoch nicht gelang.

Ein Vater konnte den Schüler stoppen

Kurz nach 12 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Wenige Minuten später waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort. Polizisten und Spezialkräfte umstellten die Schule und riegelten den Tatort ab.

Überwältigt wurde der mutmaßliche Todesschütze von einem Vater, dessen Kinder dieselbe Schule besuchen. Der Vater hatte den Schüler laut eigener Schilderung im Flur getroffen, ihn angesprochen und aufgefordert, die Waffe auf den Boden zu legen. Danach konnte er den Schüler am Boden fixieren, bis die Polizei eintraf. Für diesen Einsatz erhielt der Mann die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg.

Angeklagter 15-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Seit der Tat sitzt der angeklagte Jugendliche in Untersuchungshaft. Im Falle einer Verurteilung droht dem 15-Jährigen laut Staatsanwaltschaft eine Jugendstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.