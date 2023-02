Eine 58 Jahre alte Krankenpflegerin soll versucht haben, ihren Lebensgefährten mit Blutverdünnungsmitteln umzubringen. Deshalb steht sie jetzt in Freiburg vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft Freiburg wirft einer 58-jährigen Frau vor, ihrem Lebensgefährten Blutverdünnungsmittel ins Essen oder in Getränke gerührt zu haben. Der Frau werden deshalb versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Ihr Ziel sei es gewesen, die Gerinnungsfähigkeit des Blutes aufzuheben - ihr Lebensgefährte hätte so an inneren Verletzungen verbluten können. Im September musste er daher zum Arzt und kam dann mit akuter Lebensgefahr in ein Krankenhaus.

Teilgeständnis der Angeklagten zum Prozessauftakt

Vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Freiburg räumte die 58-jährige Krankenpflegerin zum Prozessauftakt am Donnerstag ein, dem Mann drei Mal Tabletten gegeben zu haben. Die Tabletten habe sie von ihrem Arbeitsplatz in einer Klinik mitgenommen. Sie habe ihren Lebensgefährten aber nicht umbringen, sondern vielmehr erreichen wollen, dass der kranke Mann in Reha gehe. Wegen der Vorwürfe sitzt die Angeklagte derzeit in Untersuchungshaft. Der Prozess dauert voraussichtlich bis Anfang April.