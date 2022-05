Prozessauftakt um versuchten Totschlag

Ein 56-jähriger Mann muss sich unter anderem wegen versuchten Totschlags von Montag an vor dem Freiburger Landgericht verantworten. Er soll Anfang 2021 seinen Nachbar angegriffen und schwer verletzt haben. Grund für die Auseinandersetzung war offenbar ein Streit über einen toten Vogel im Hausflur. Der Angeklagte soll seinen 91-jährigen Nachbarn in Waldkirch (Kreis Emmendingen) zuerst mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und anschließend mit dem abgebrochenen Stiel am Auge verletzt haben. Seither ist das Opfer auf einem Auge blind. Weil der 56-Jährige psychisch krank ist und zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen sein soll, geht es in dem Verfahren um die Unterbringung in einer Fachklinik, so die Staatsanwaltschaft.