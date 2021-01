Der 32-jährige Yves R. muss sich vor dem Offenburger Landgericht verantworten. Er soll im Juli 2020 bei Oppenau (Ortenaukreis) vier Polizisten entwaffnet und sich im Wald verschanzt haben.

Geiselnahme und Verstöße gegen das Waffengesetz, gefährliche Körperverletzung mit tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte - das wird dem Mann vorgeworfen, der im vergangenen Juli die Kleinstadt Oppenau im Schwarzwald in Atem gehalten hat. Am Freitag, 15. Januar, muss sich der 32-jährige Angeklagte Yves R. vor dem Landgericht Offenburg verantworten. Coronabedingt findet das Verfahren in der Reithalle in Offenburg statt. Laut einem vorläufigen psychiatrischen Gutachten ist der Angeklagte schuldfähig. Die endgültige Entscheidung darüber teile der Sachverständige während der mündlichen Verhandlung mit, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Offenburg.

Sechs Monate danach: Die Stimmung in Oppenau

Sechs Verhandlungstage geplant

Für das Verfahren hat das Landgericht Offenburg sechs Verhandlungstage angesetzt. Am ersten Verhandlungstag am 15. Januar kann der Angeklagte Angaben zu seiner Person und zur Sache machen. Bisher hat er sich nur direkt nach der Festnahme gegenüber der Polizei geäußert. Außerdem sollen am ersten Prozesstag Zeugen aussagen, die etwas zur Festnahme sagen können. Das geht aus der Mitteilung der Staatsanwaltschaft vor Prozessbeginn hervor. Das Urteil soll am 19. Februar fallen.

Was ist passiert? Ein Rückblick in Kürze

In der Kleinstadt Oppenau im Ortenaukreis herrschte eine knappe Woche lang Ausnahmezustand. Der Angeklagte Yves R. soll am Sonntag, 12. Juli 2020, bei einer Kontrolle an seiner Gartenhütte eine echt aussehende Schreckschusswaffe gezogen und einen Polizisten als Geisel genommen haben. Anschließend soll er vier Polizisten entwaffnet und sich im Wald versteckt haben. Mit einem Großaufgebot von insgesamt 2.500 Beamten und mehreren Hubschraubern hat die Polizei in den Wäldern rund um Oppenau nach dem Mann gesucht. Am sechsten Tag wurde er festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Bei seiner Festnahme soll er einen Polizisten mit einem Beil am Bein verletzt haben.

