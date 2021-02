Vor dem Offenburger Landgericht ist der Prozess gegen den 32-jährigen Yves R. aus Oppenau fortgesetzt worden. Zeugen aus seinem privaten Umfeld beschrieben ihn als gutmütig und hilfsbereit.

Yves R. war im Sommer 2020 bei Oppenau (Ortenaukreis) in einer fremden Waldhütte entdeckt worden, hatte dort mehrere Polizisten entwaffnet und sich dann tagelang im Wald versteckt. Angeklagt ist der 32-Jährige wegen Geiselnahme, gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Freunde beschreiben ihn als gutmütig

Freunde und Verwandte beschrieben ihn am vierten Prozesstag als freundlich und gutmütig. Nachdem er schon einmal eine Haftstrafe verbüßt hatte, habe er nie wieder ins Gefängnis gewollt. Die Zeugen berichteten außerdem, dass Yves R. zuletzt zurückgezogen im Wald gelebt habe. Er sei dort zufrieden gewesen, so ihre Einschätzung. Alle hatten nach eigenen Angaben bis zu den Ereignissen im Sommer regelmäßig Kontakt zu ihm.

Urteil könnte am Freitag fallen

Ausgesagt hat am Montag auch die Tante des Angeklagten, bei der R. zwischenzeitlich wohnte. Sie beschrieb ihn als intelligent und hilfsbereit. Seinen Plan, im Wald zu leben und eine lange Wanderung zu unternehmen, sah sie als Wegsuche. Im Prozess steht am Dienstag das psychiatrische Gutachten an. Am Freitag, 19.02., könnte ein Urteil fallen.