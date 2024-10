Mit Scherben Vene durchtrennt? 49-Jähriger wegen versuchten Mordes vor Gericht

per Mail teilen

Ein 49-jähriger Mann muss sich ab Montag vor dem Landgericht Rottweil verantworten. Der Tatvorwurf: versuchter Mord mit einer Flasche.

Nach Informationen des Gerichts soll es sich bei dem Angeklagten um einen chinesischen Staatsangehörigen handeln. Der 49-Jährige soll im November 2023 in Rottweil einem Bekannten nach einer Auseinandersetzung nachgelaufen sein und ihm mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen haben. Anschließend soll der 49-Jährige mit einer Scherbe der zerbrochenen Flasche dem am Boden liegenden Mann eine Vene am Handgelenk durchtrennt haben.

Schnelle Hilfe sicherte überleben des Bekannten

Mit lebensgefährlichen Verletzungen gelang es dem Mann zu entkommen, der Tod wegen Blutverlustes konnte laut Gericht nur dank schneller Hilfe verhindert werden. Neben zwei Zeugen sind auch zwei Sachverständige und ein Dolmetscher bisher vor Gericht geladen. Insgesamt sind sechs Prozesstage angesetzt, mit einem Urteil wird Anfang November gerechnet.