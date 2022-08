Einbrüche in Eichstetten: Anklage sieht Mordversuch

per Mail teilen

Von Montag an muss sich ein 28-jähriger Mann vor dem Landgericht Freiburg verantworten. Ihm wird Einbruchdiebstahl und versuchter Mord vorgeworfen.

Ein 28-jähriger Mann steht am Montag vor dem Freiburger Gericht, weil er Mitte März in Eichstetten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zunächst mit einer Axt gewaltsam in die Wohnung eines Bekannten eingedrungen sein soll, um ihn um Geld zu bitten. Anschließend soll er ihn angegriffen und verletzt haben.

Weiterer Einbruch und Messerattacke

Zwei Tage später soll er laut Anklage einen weiteren Einbruch bei einem Ehepaar begangen haben. Mit einem Stein soll er versucht haben, eine Fensterscheibe einzuschlagen. Die Eheleute hatten dies gehört und sind daraufhin in den Garten gegangen. Dort soll der 28-jährige Mann mit einem Messer bewaffnet versucht haben, die Frau und den Mann zu töten, um so seine Identität zu verschleiern.

Versuchter Mord um zu vertuschen?

Dabei hatte er, den Ermittlungen nach, mehrfach auf das Paar eingestochen und beide mit zahlreichen Stichen erheblich verletzt. Der angegriffene Mann musste daraufhin notoperiert, die Frau im Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt.