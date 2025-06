per Mail teilen

In Rottweil steht ein 14-Jähriger vor Gericht. Er soll einem 12-Jährigen in den Kopf geschossen haben - der Junge überlebte, ist aber nun blind.

Vor der Jugendkammer des Landgerichts Rottweil beginnt am Freitag der Prozess wegen versuchten Mordes an einem zwölfjährigen Jungen. Der 14-jährige Angeklagte soll Mitte Dezember im Dietinger Ortsteil Irslingen (Kreis Rottweil) mit einer Pistole auf seinen Freund geschossen und ihn am Kopf getroffen haben. Der Junge überlebte - doch seitdem ist nichts mehr wie zuvor.

14-Jähriger mit zwei geladenen Pistolen

In einer Mitteilung hat das Landgericht Rottweil erste Hintergründe zur Tat bekannt gegeben. Demnach soll sich der Angeklagte auf den Besuch seines zwölfjährigen Freundes vorbereitet haben. Zwei geladene Pistolen soll der 14-Jährige in seinem Zimmer bereitgelegt haben. Als die beiden in seinem Zimmer "chillten", soll er mit einer Pistole aus kurzer Distanz auf den Schläfenbereich des Freundes geschossen haben.

Prozess in Rottweil: Verhandlung nicht öffentlich

Die Staatsanwaltschaft klagt den mutmaßlichen Täter des versuchten Mordes an. Seit der Tat im Dezember sitzt er in Untersuchungshaft. Im Prozess werden mehrere Zeugen und Sachverständige für Rechtsmedizin und Jugendpsychiatrie gehört, teilte das Landgericht mit. Vier Verhandlungstage sind bisher angesetzt. Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Gericht will Mitte Juli ein Urteil verkünden.