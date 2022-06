Mutmaßlicher Frauenmörder in Straßburg vor Gericht

In Straßburg steht seit Montag ein 61-jähriger Mann vor Gericht. Er soll 2018 eine Studentin brutal ermordet haben. Schon einmal war er Verdächtiger in einem Vermisstenfall.

Im September 2018 soll Jean-Marc R. die 20 Jahre alte Straßburger Studentin Sophie L. in seine Wohnung gelockt und getötet haben. In seinem Keller fand man eine Säge mit Blutspuren. Freiwillige suchten wochenlang nach der jungen Frau. Ihre Leiche wurde später von Spaziergängern in einem Wald rund 30 Kilometer südwestlich der elsässischen Metropole in den Vogesen entdeckt - zerteilt.

Parallelen zu altem Vermisstenfall

Schon vor vielen Jahren war der Angeklagte Verdächtiger in einem Mordfall. Auch damals war eine junge Frau nach einem Hausbesuch bei ihm verschwunden. Jegliche Vorwürfe hatte er seinerzeit abgestritten und die Polizei konnte keine Beweise für sein Zutun finden. Er wurde freigesprochen.

Opfer auf Wohnungssuche

Die Studentin Sophie Le Tan war im Herbst 2018 auf Wohnungssuche. Am 7. September wollte sie eine Wohnung bei Jean-Marc R., der eine Immobilienanzeige aufgegeben hatte, besichtigen. Danach verlor sich ihre Spur. Der Mann wurde bereits kurz nach dem Verschwinden der 20-Jährigen festgenommen, die Justiz eröffnete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Mordes und Entführung. Im Januar 2021 hat der Angeklagte die Tat gestanden.