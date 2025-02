Ein 22-Jähriger soll einen Rentner in seinem Haus am Lorettoberg erstochen und bestohlen haben: Im Prozess um den mutmaßlichen Mord soll am Donnerstag das Urteil fallen.

Im Prozess um einen 22-Jährigen, der im vergangenen Juli einen Mann in seinem Haus im Freiburger Stadtteil Wiehre ermordet haben soll, soll am Donnerstag das Urteil verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft und der Verteidiger fordern beide eine lebenslange Haftstrafe für den Mann. Der Verteidiger sah es in seinem Abschlussplädoyer als erwiesen an, dass sein Mandant die Tat begangen hat. Für die Staatsanwältin liegt darüber hinaus eine besondere Schwere der Schuld vor. Als Gründe nennt sie unter anderem Mord aus Heimtücke und Habgier. Freiburg Einbrecher soll Bewohner ermordet haben Prozessauftakt: Neue Details zum Raubmord am Lorettoberg in Freiburg Ein 22-Jähriger soll vor einem halben Jahr bei einem Rentner eingebrochen sein und ihn ermordet haben. Dafür muss er sich seit Dienstag vor dem Landgericht Freiburg verantworten. Mutmaßlicher Täter leidet unter Drogenproblemen Dem Angeklagten, einem 22-jährigen Algerier, wird vorgeworfen, in das Haus eines 77-Jährigen Mannes in Freiburg-Wiehre eingebrochen und mit einem Küchenmesser 17 Mal auf ihn eingestochen zu haben. Danach soll der Angeklagte Wertgegenstände wie Schmuck und Kleidung an sich genommen haben. Der 22-Jährige war erst im Mai vergangenen Jahres nach Deutschland gekommen. Zum Prozessauftakt vor dem Freiburger Landgericht räumte er ein, seit Jahren an Drogenproblemen zu leiden und auch gedealt zu haben. Angeklagter wurde in der Schweiz gefasst Der Mann wurde wenige Tage nach der mutmaßlichen Tat im schweizerischen Bern gefasst, als er einen Asylantrag stellen wollte. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hatte im November Anklage gegen ihn erhoben.