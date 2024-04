Feuerwehrmann soll eigenes Auto angezündet haben

per Mail teilen

Ein Mitglied der Feuerwehr muss sich am Mittwoch morgen vor dem Amtsgericht Villingen-Schwenningen verantworten. Er soll einen Brand in einer Tiefgarage gelegt haben.

Ein Feuerwehrmann aus Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) soll laut Anklage im vergangenen Jahr sein eigenes Auto in einer Tiefgarage angezündet haben. Am Mittwochmorgen wird der Fall am Amtsgericht Villingen-Schwenningen verhandelt.

Spuren führten zum Besitzer des brennenden Autos

Im Februar 2023 musste die Feuerwehr ein brennendes Auto in einer Tiefgarage im Stadtbezirk Schwenningen löschen. Durch das Feuer wurden das Garagendach, ein weiteres Auto sowie in der Garage gelagerte Gegenstände beschädigt. Der Sachschaden wurde auf bis zu 40.000 Euro geschätzt.

Bei den anschließenden Ermittlungen der Kriminalpolizei kam schnell der Verdacht der Brandstiftung auf. Die Spuren führten zum Besitzer des Autos. Laut Anklage soll der damals 23-Jährige das Feuer selbst gelegt haben. Der Mann ist Mitglied in der Feuerwehr in Villingen-Schwenningen. Seit Bekanntwerden der Vorwürfe ist der Mann vom Dienst freigestellt.