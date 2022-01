Friedliche Proteste und Gegenproteste zu Corona-Politik

Die Montagsversammlungen im Zusammenhang mit der Kritik an der Coronapolitik sind in Südbaden weitgehend friedlich verlaufen. Allerdings erteilte die Polizei auch Platzverweise, so in Schopfheim (Kreis Lörrach) und Lörrach. Dort wurden die nicht angemeldeten Demonstrationen aufgelöst. Angemeldete Gegendemonstrationen fanden unter anderem in Schopfheim, Bad Säckingen (Kreis Waldshut) oder in Lahr (Ortenaukreis) statt. Dort haben sich rund 50 Beschäftigte aus dem medizinischen Bereich einer Demonstration von 300 Gegnern der Corona-Maßnahmen entgegengestellt.