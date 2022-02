per Mail teilen

Bei den Protestversammlungen gegen die Coronapolitik ist es in Südbaden am Montagabend weitgehend ruhig geblieben. Die Teilnehmerzahlen bewegten sich laut Polizei im zwei- bis unteren dreistelligen Bereich. Bei einer nicht angemeldeten Demonstration in Schopfheim wurden die Teilnehmer aufgefordert, das Versammlungsverbot zu beachten. Gegen 20 Personen sind Platzverweise erteilt worden.