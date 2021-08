Die Musikschule Freiburg gehört zu den größten Musikschulen im Land. Allerdings steht sie aktuell - im 70. Jahr ihres Bestehens - vor dem Aus. Wegen Corona fliegt sie aus den städtischen Schulen, ein eigenes Gebäude hat sie nicht.

Statt das 70. Jubiläum gebührend zu feiern, war am Wochenende eine Protestaktion in der Freiburger Innenstadt angesagt. Denn den Musikschullehrerinnen und --lehrern steht das Wasser bis zum Hals. Mit den seit Montag noch einmal verschärften Corona-Bestimmungen stehen für rund 3.300 Schülerinnen nur noch sechs Unterrichtsräume zur Verfügung. Der Unterricht in den Schulen der Stadt ist nun tabu. Die Folge: Der musikalische Nachwuchs fehlt, es gibt keine Orchester- oder Ensemble-Proben mehr und eine Kündigungswelle bahnt sich an.

Corona hat gezeigt: ohne eigenes Gebäude keine Zukunft

"Wir sind seit 70 Jahren in Freiburg und haben bis jetzt von der Stadt nie ein eigenes Gebäude bekommen“, so Anne-Elisabeth Karl. Die Betriebsrätin an der Musikschule verteilt zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen Protest-Flyer an den Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn mit der Aufschrift 70 Jahre Musikschule Freiburg, wir brauchen endlich unsere eigenen Räume. "Jetzt in dieser Krise bricht auch das Provisorium, was wir bis jetzt hatten, zusammen. Das ist das Dilemma.“ Aktuell ist die Blockflötenlehrerin gezwungen, in ihrer Privatwohnung zu unterrichten: "Meine Familie ist nicht so begeistert. Sie müssen immer leise durchs Haus und dürfen nicht ins Wohnzimmer. Für eine Institution sind das keine Zustände, dass der Unterricht in die Wohnzimmer der Lehrenden verlegt wird."

Improvisieren im Wohnzimmer, Onlineunterricht und Unterrichtsausfälle

Obwohl mit viel Kreativität improvisiert und Räume privat organisiert werden, gibt es an der Musikschule Freiburg gerade immer noch viel Onlineunterricht. Aus dieser Notlösung ist für viele ein Dauerzustand geworden: zum Leidwesen der Kinder, für die der direkte Kontakt wesentlich ist, wenn sie ein Instrument lernen wollen. Was Gruppenunterricht für Kindergarten- und Grundschulkinder betrifft, so müssen die Kurse ganz ausfallen. Das trifft Adriana Aymonino, zuständig für die musikalische Früherziehung, besonders hart: "Ich konnte die ganze Zeit gar nicht unterrichten, weil ich kleine Kinder selbstverständlich nicht online unterrichten kann. Wir sind wirklich in einer sehr schwierigen Lage."

"Die Situation der Musikschule Freiburg ist beschämend."

Die Situation sei für das Kollegium der Musikschule sehr belastend, bestätigt auch der Geigenlehrer Thomas Oertel. "Wir sind aus den Klassenzimmern jetzt quasi rausbugsiert worden, da die Schulen wegen der Pandemie Raumbedarf angemeldet haben. "Die Probleme, wie wir sie hier in Freiburg haben, gibt es sonst nirgends. Das ist wirklich sehr beschämend.“

Protestplakat der Musikschule Freiburg SWR Gabi Krings

Tatsächlich scheint die Musikschule Freiburg allein mit ihrem Problem dazustehen. Bei einer Online-Konferenz mit dem Landesmusikschulverband hat der Initiator der Protestaktion, der Gitarrenlehrer Christian Billian, jüngst erfahren, "dass von den 90 zugeschalteten Musikschulen keine einzige dabei war, die nicht über eigene Räumlichkeiten in den Stadtteilen oder ein eigenes Haus verfügt hatte.“

Stadt Freiburg hat Ruf nach eigenem Haus jahrelang überhört

Die Trägerschaft der Musikschule Freiburg liegt bei der Stadt. Dennoch hat sie die Rufe nach einem eigenen Gebäude jahrzehntelang überhört. Denn die Musikschule sei organisatorisch ein Verein und keine kommunale Einrichtung. Es gebe also ein strukturelles Problem, sagt Billian.

Derzeit bemüht sich die Stadt Freiburg, der Musikschule irgendwie zu helfen. Sogar über Containerlösungen wird nachgedacht. Auch stellt sie einige Räume zur Verfügung: Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Dabei stünden mit der alten Freiburger Stadthalle oder der leerstehenden Schule Lycée Turenne passende Gebäude zur Verfügung. Doch es fehlt der politische Wille und auch das Geld. Umso mehr, als in Coronazeiten die Mittel für so genannte freiwillige Leistungen deutlich geschrumpft sind. "Da wird der Rotstift überall angesetzt“, befürchtet Geigenlehrer Thomas Oertel. "Trotzdem kämpfen wir weiter für ein eigenes Haus.“ Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung, dass der Hilfeschrei der Freiburger Musikschule nicht wieder verhallt und dass sie nach 70 Jahren nicht dicht machen muss.