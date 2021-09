Protest von Impfgegnern vor Freiburger Privatschule

Knapp 100 Impfgegner haben am Morgen in der Umgebung einer Privatschule in Freiburg gegen eine Impfaktion protestiert. An der Schule wollten sich rrund 40 Schülerinnen und Schüler freiwillig gegen das Coronavirus impfen lassen. Das hat alles reibungslos geklappt. Schon vor den Sommerferien waren Eltern der Schule per Mail angefragt worden, wer sein Kind ab 12 Jahren impfen lassen wollte. Nach dem bekannt geworden war, an welcher Freiburg Schule geimpft wird, hatten Impfgegner vor dem heutigen Protest, Flyer an Schülerinnen und Schüler verteilt und diese teilweise sogar verbal angegangen. Und heute folgte der Protest auf der Straße….