Demonstrationsverbot für Protest-Konvois

Etwa zwanzig Fahrzeuge des französischen Protest-Konvois gegen die Corona-Politik ist am Montagabend in Saverne, nordöstlich von Straßburg, angekommen. Das berichtet der Radiosender France Bleu Alsace. Eigentlich wollten sie in Brüssel demonstrieren, haben dann aber ihr Ziel Richtung Straßburg verschoben, um vor dem europäischen Parlament auf die Straße zu gehen. Neben den verschärften Corona-Regeln richtet sich der Protest auch gegen die hohen Benzinpreise und Lebenshaltungskosten. Die Straßburger Prefektur hat Kundgebungen bis Donnerstag allerdings untersagt.