Protest gegen geplantes Europapark-Multimedia-Studio

In Plobsheim im Elsass wollen am Freitagnachmittag Umweltgruppen gegen ein Projekt der Europapark-Betreiber protestieren. Die Unternehmerfamilie Mack plant, auf einer naturnahen Fläche ein Multimedia-Studio zu bauen. Die südlich von Straßburg gelegene Gemeinde ist für die Europapark-Betreiber der ideale Standort für ein Entwicklungszentrum für 3D-Animationen. Eine Idee, die bei Teilen der Bevölkerung - vor allem auch angesichts des Klimawandels - nicht gut ankommt. Für das Projekt würden rund drei Hektar ökologisch wertvolle Fläche versiegelt, so der Vorwurf. Ein Bürgerkollektiv ruft deshalb zum Protest vor dem Plobsheimer Ratshaus auf.