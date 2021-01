Das Kliniksterben in Südbaden ist in vollem Gang. Gegen großen Widerstand hat zuletzt Bad Säckingen ein Krankenhaus geschlossen. Die Notfallversorgung kommt dadurch zunehmend an ihre Grenzen.

Zahlreiche Kliniken stehen in Südbaden auf der Streichliste, darunter Kehl, Oberkirch (beide Ortenaukreis), Schopfheim oder Rheinfelden (beide Kreis Lörrach). Dabei hat sich vor allem jetzt in der Corona-Krise gezeigt: Sie sind unverzichtbar. Doch nach dem Willen von Bund und Land sollen diese „Tante-Emma-Krankenhäuser“, wie sie der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha schon genannt hat, für die Notfallversorgung wegfallen. Stattdessen setzt die Politik auf so genannte integrierte Notfallzentren mit so hohen Standarts, dass sie nur noch große Kliniken wie die Uniklinik Freiburg erfüllen können. Doch gegen diese Zentralisierung regt sich Widerstand.

Die Notfallversorgung im ländlichen Raum ist selbst ein Notfall. Diese Erfahrung macht Armin Hartmann tagtäglich: "Ich bin ziemlich erzürnt", so der Notarzt in Bad Krozingen und Breisach (beide Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). "Vor zwei Tagen hatte ich einen schwer verunglückten Motorradfahrer und die Uniklinik Freiburg konnte diesen Patienten nicht aufnehmen. Seit Jahren erleben wir so etwas, und das kann so nicht weitergehen.“

Armin Hartmann, Notfallarzt in Breisach und Bad Krozingen, hat eine Bürgerinitiative zur Sicherung der Notfallversorgung im ländlichen Raum mitbegründet SWR Gabi Krings

Doch die Situation spitzt sich weiter zu. Denn wegen neuer gesetzlicher Vorgaben müssen immer mehr kleine Krankenhäuser in Südbaden schließen oder ihre Notfallversorgung einschränken. So wie jüngst die



in Bad Krozingen. Dabei haben gerade die kleinen Häuser in der Corona-Krise die Versorgungslage deutlich entspannt - auch, indem sie Anlaufstelle für leichtere Notfälle waren. Die Pandemie habe gezeigt, dass auch die kleinen Kliniken gebraucht werden. Ohne sie hätte man die Krise nicht so gut meistern können, ist Hartmann überzeugt.

"Das System kommt zum Kollaps." Armin Hartmann, leitender Notarzt Breisgau-Hochschwarzwald

Weil die Beckerklinik unter anderem keine Intensivstation hat, bekommt sie jetzt für Notfälle weniger Geld und hat deshalb den Notfallbetrieb abends und am Wochenende eingestellt. Wer dann stürzt oder einen Herzinfarkt hat, muss längere Fahrtwege zu den Notfallzentren Müllheim oder Freiburg in Kauf nehmen. Politisch ist das so gewollt. Für den Notfallarzt ist das eine Katastrophe.

40 Kommunen unterstützen Resolution

Dem drohenden Kollaps will Bad Krozingens Bürgermeister Volker Kieber nicht tatenlos zusehen. Zusammen mit dem Gemeinderat hat er jüngst eine Resolution zur Rettung der Notfallversorgung in Südbaden verabschiedet. 40 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus mehreren Kreisen haben sich bereits angeschlossen.

Bürgermeister von Bad Krozingen Volker Kieber setzt sich für eine flächendeckende Notfallversorgung ein SWR Stephan Basters

Ländlicher Raum wird abgehängt

Die Lage ist ernst, die Beckerklinik steht nur stellvertretend für eine allgemeine Entwicklung. "Der ländliche Raum blutet langsam aus“, so Kieber frustriert. Er sieht die Notfallversorgung als wesentlichen Teil der Daseinsfürsorge und die könne - vor allem im Schwarzwald - niemals zentral funktionieren. Die neuen gesetzlichen Vorgaben sind für ihn unverständlich: "Diese Beschlüsse werden hinter verschlossenen Türen in diesen Ausschüssen in Berlin gefasst. Mich ärgert ganz besonders, dass man nicht aus der Sicht der Patienten denkt, sondern dass man wirtschaftliche Themen in den Mittelpunkt stellt.“

Kleine Kliniken erfüllen nicht die gesetzlichen Vorgaben

Das Land Baden-Württemberg hätte die Möglichkeit, kleine Kliniken im ländlichen Raum wie die Beckerklinik als Notfallzentren anzuerkennen. Doch bislang Fehlanzeige. Auf SWR-Nachfrage teilt das zuständige Sozialministerium lediglich mit, „dass die Beckerklinik nicht als Spezialversorger im Landeskrankenhausplan ausgewiesen werden kann, da sie die hierfür entwickelten Kriterien nicht erfüllt.“ Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie werde das Anliegen einer Ausnahmeregelung aber derzeit noch geprüft, heißt es weiter.

Nach der Pandemie ist vor der Pandemie

Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Derweil hat Notarzt Armin Hartmann mit weiteren Mitstreitern eine Bürgerinitiative gegründet. Zusammen mit den Gemeinden wollen sie nun Druck ausüben, vor allem auf Sozialminister Manfred Lucha, den sie für das Kliniksterben verantwortlich machen. „Wir machen uns große Sorgen: Wenn wieder eine Corona-Welle kommt und hier noch mehr Kliniken schließen müssen, dann werden wir das irgendwann definitiv ganz bitter büßen und bezahlen müssen".