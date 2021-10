Nambsheim im Elsass sorgt sich wegen geplanten Gewerbeparks

In Nambsheim gibt es Protest gegen eine Recyclinganlage für AKW-Bauteile. In dem dort geplanten deutsch-französischen Gewerbepark will AKW-Betreiber EdF ein "Technocentre" errichten.

Michèle Furstoss aus dem elsässischen Dorf Nambsheim hat zur Krisensitzung geladen. Nach der Stilllegung des Atomkraftwerks im Nachbarort Fessenheim wird – als Ersatz für die verlorenen Arbeitsplätze - hier ein neues Gewerbegebiet geplant. Direkt hinter ihrem Garten unter der Stromleitung soll es beginnen. Die Nambsheimerin befürchtet große Industrieanlagen mit Lärm und Lastern oder gar eine Recycling-Anlage für alte AKW-Bauteile. Aber das wolle man im Ort auf keinen Fall. "25 Meter von unseren Häusern entfernt wollen sie Industrie ansiedeln und in 150 Metern Entfernung fährt dann der Atomschrott an uns vorbei. Nein, das ist unmöglich! Ich glaube nicht, dass der französische Präsident das vor seiner Haustür akzeptieren würde." Michèle Furstoss, Präsidentin der "Vereinigten Dorfbewohner“ in Nambsheim (Elsass) möchte kein "Technocentre" vor ihrer Haustür. SWR Dass der AKW-Betreiber EdF hier in einem "Technocentre" bald radioaktiv belastete Bauteile aus alten AKW aus ganz Frankreich oder gar Europa einschmelzen könnte, ärgert auch Umweltverbände. Alsace Nature ist deshalb aus dem grenzüberschreitenden Lenkungsausschuss zum Post-Fessenheim-Prozess ausgestiegen. Die Umweltorganisation fordert Zukunftstechnologien zur Energiewende, also das Gegenteil einer nuklearen Reststoff-Recyclinganlage. Das eine sei mit dem anderen nicht vereinbar, heißt es. "Atomschrott einschmelzen ist keine Innovation! Das ist eher ein Rückschritt!" Auch die deutsche Seite setzt auf grüne Zukunftstechnologien in dem geplanten Gewerbepark. Ein "Technocentre" sei nicht mit der Vision einer Modellregion vereinbar, betont die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. "Mehrere Kommunen, die jetzt beteiligt sind an diesem Gewerbepark, haben gesagt: Wenn ihr das "Technocentre" nicht absolut cancelt, dann steigen wir aus dem Projekt aus. Es wäre das Ende des grenzüberschreitenden Gewerbeparks." Noch ist alles offen. Die Nambsheimer Dorfbewohnerinnen und -bewohner hoffen, dass statt großer Industriebauten vielleicht doch leisere Forschungseinrichtungen zu Erneuerbaren Energien oder Photovoltaikanlagen kommen.