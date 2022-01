Bürgerinitiative gegen ein Gasthaus oberhalb von Oppenau

Eine Bürgerinitiative wehrt sich gegen Pläne für ein Gasthaus oberhalb von Oppenau (Ortenaukreis) am "Rossbühl". Es gebe an der Schwarzwaldhochstraße genügend touristische Hotspots.

In Oppenau gibt es Ideen, am "Rossbühl", ein Bergrücken oberhalb der Gemeinde, ein Gasthaus zu bauen. Gegner des Projekts haben eine Bürgerinitiative gegründet. Sie wollen die wertvolle Natur nicht verbauen. Außerdem fürchten sie noch mehr Lärm und Verkehr. Vom "Rossbühl" aus gibt es bei schönem Wetter einen herrlichen Blick ins Rheintal und auf die Vogesen. Besucher können hier Sonnenuntergänge genießen.

Der Blick vom Rossbühl an einem Nebeltag SWR Ulf Seefeldt

Start- und Landeplatz der Gleitschirmflieger

Seit fast 20 Jahren gibt es am "Rossbühl" einen Start- und Landeplatz für Gleitschirmflieger. Entsprechend sei hier in den Sommermonaten sowieso schon viel los. Es gebe keine Toiletten, Fäkalien und Müll würden sich ansammeln, so die Bürgerinitiative. In den vergangenen Jahren sei außerdem ein Wohnmobil-Tourismus entstanden.

Bürgermeister will sich nicht äußern

Die Stadt Oppenau will sich aktuell zu dem Thema nicht äußern. Es habe die Idee mit dem Gasthaus gegeben, das Thema habe sich aber nicht weiterentwickelt. Es gebe kein Konzept und der Gemeinderat habe dazu noch nicht beraten, sagt Bürgermeister Uwe Gaiser.

Bürgerinitiative will im Gespräch bleiben

Die Bürgerinitiative will dennoch aufmerksam bleiben. Die Mitglieder betonen aber, dass sie mit allen Beteiligten ins Gespräch kommen wollen.