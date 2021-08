per Mail teilen

Wohnraum ist knapp - auch in Mittelstädten wie Lahr im Ortenaukreis. Trotzdem gibt es Immobilienbesitzer, die ihre Wohnungen leer stehen lassen. Das will die Stadt nun ändern.

Im Ortenaukreis ist Lahr eine der am stärksten wachsenden Städte. 47.000 Menschen leben dort und rund 500 neue Bürgerinnen und Bürger kommen pro Jahr dazu. In den vergangenen Jahren hat man deshalb viele Flächen neu bebaut - vor allem Industriebrachen und ehemalige Militäranlagen.

Inzwischen muss allerdings auch Lahr überlegen, welche Alternativen es gibt und nimmt dabei nun den Leerstand in den Blick. Laut Stadtplaner und Bürgermeister Tilman Petters stehen in Lahr 700 Wohnungen leer, weil Eigentümer darauf verzichten, sie zu vermieten.

Lebensraum teilen - das wollen viele nicht mehr

"Mein Eindruck ist, dass das Mietrecht für private Vermieter zunehmend problematisch wird", so Petters. Denn Kündigungen seien nach der aktuellen Rechtslage nicht ohne weiteres möglich. Insbesondere, wenn es um Einliegerwohnungen gehe, hätten Eigentümer teilweise Sorge, an problematische Mieter zu geraten und das Mietverhältnis dann nicht beenden zu können. Andere wollten schlicht ihre Ruhe und ihren unmittelbaren Lebensbereich nicht mit anderen teilen.

Projekt zur Wohnraumaktivierung

Mit einem neuen Projekt will die Stadt diese Eigentümerinnen und Eigentümer überzeugen, Wohnraum wieder auf dem Mietmarkt anzubieten. Sie hat dazu - zusammen mit der Initiative "Raumteiler" - ein Konzept erarbeitet:

Renovierungszuschüsse von bis zu 7.000 Euro sollen finanzieller Anreiz sein, um Wohnraum wieder nutzbar zu machen.

Hauseigentümer und -eigentümerinnen können bei der Stadt anrufen und sich Beratung zu Miethöhe, Mietverträgen und Garantien holen.

Wer sich fürs Vermieten entscheidet, dem hilft die Stadt bei der Mietersuche. Sie arbeitet dabei mit verschiedenen Organisationen zusammen, schlägt passende Personen vor und organisiert erste Treffen.

Für die erste Phase des neuen Mietverhältnisses gibt es Begleitung durch persönliche Ansprechpersonen.

In Lahr stehen 700 Wohnungen leer, oft sind es Einliegerwohnungen in Einfamilienhäusern.

Allein im großen Haus

Potential sieht Bürgermeister Tilman Petters beispielsweise in vielen Einfamilienhäusern, die in den 70er Jahren entstanden sind. Vergangene Generationen hätten teils sehr große Einfamilienhäuser gebaut, häufig mit Einliegerwohnung. Mitunter würden in diesen Häusern aber heute nur noch eine einzige Person leben. Man wolle aufzeigen, dass das nicht sein könne.

Eine leerstehende Wohnung ist aus meiner Sicht eigentlich ein gesellschaftliches Tabu.

Vor allem sozial benachteiligte Menschen sollen über das neue Projekt in solche Wohnungen vermittelt werden. Damit das gelingt, arbeitet die Stadt mit der Initiative "Raumteiler" zusammen. Sie ist im Auftrag von Städtetag und baden-württembergischem Staatsministeirum aktiv und auch an Projekten in Lörrach, Offenburg, Emmendingen, Freiburg und Oberkirch beteiligt.

Die Fachleute helfen vor allem Strukturen für die Vermittlung zwischen Mietern und Vermietern aufzubauen, in die soziale Organisationen eingebunden werden. Außerdem schult "Raumteiler" Beschäftigte der Stadt - zum Beispiel für die Beratung der potentiellen Vermieter.

Leerstand ist Verschwendung von Ressourcen

Neben dem sozialen Nutzen betont Tilman Petters von der Stadt Lahr auch den ökologischen Aspekt des Projekts. Hinter jeder Wohnung steckten Ressourcen, die man nicht ungenutzt liegen lassen sollte. "Es ist eine Verschwendung von Rohstoffen, wenn ich eine Wohnung habe, aber andere dazu zwinge, an anderer Stelle neu zu bauen."

"Man sollte sich bewusst sein, dass es normal ist, sich mit anderen Parteien ein Haus zu teilen."

Eine Ressource, um die es dabei geht, ist der Boden. Die Versiegelung neuer Flächen soll gebremst werden. Einerseits wegen des Artensterbens, aber auch wegen des Klimawandels mit häufigeren Starkregenereignissen. Regenwasser soll möglichst da versickern, wo es fällt. Immer mehr Wasser über die Kanalisation aufzufangen und in Oberflächengewässer abzuleiten, kann kritisch sein.

Auch in Lahr werde diese Entwicklung der weiteren Bodenversiegelung allerdings weitergehen. Denn über die Wohnraumaktivierung könne nur ein minimaler Teil des Wohnungsbedarfs gedeckt werden. Zwangsläufig werden weitere Freiflächen verloren gehen. Laut Petters sollen in der Stadt binnen zehn Jahren 2.000 neue Wohnungen entstehen.

Bausparer-Ideal bedeutet Flächenfraß

Wie viel Fläche verloren geht, hängt von den Ansprüchen der Menschen ab, so der Stadtplaner. "Wenn man den statistischen Durchschnitt anschaut, dann sind wir hier bei 40 bis 50 Quadratmetern, die der Einzelne für sich für angemessen hält!" Er selbst sei mit dem Bausparer-Ideal sozialisiert worden: Einfamilienhaus mit Garten. Gerade diese Wohnform bedeutet aber einen vergleichsweise hohen Flächenverbrauch je Einwohner.

"Der Punkt ist, dass das Einfamilienhaus eine idealisierte Bauform ist", so Tilman Petters. Angesichts der Konsequenzen gelte es aber, andere Siedlungsformen zu finden, die sicher ebenso viel Lebensqualität böten.