An der Evangelischen Hochschule Freiburg startet ein neues Projekt gegen Gewalt an Kindern. Langfristiges Ziel ist es, Kinder zu ermutigen, sich gegen Gewalt und verletzendes Verhalten in Kitas zu wehren. "Traut Euch! - Ein Kinderkoffer gegen Gewalt": So heißt das Projekt, an dem Freiburger und Koblenzer Forscherinnen mitarbeiten. Beteiligt sind auch rund 25 Kitas. Die Idee: Bis in etwa zwei Jahren Aktivitäten und Materialien für Zwei- bis Sechsjährige entwickeln. Damit sollen Kinder dann ermutigt werden, Gewalt nicht hinzunehmen, sondern sich dagegen zu wehren. Dabei geht es insbesondere auch um seelische Gewalt - wenn Kinder zum Beispiel gedemütigt, beleidigt oder ständig mit anderen verglichen werden. Das Projekt wolle auf so ein Verhalten von Erwachsenen aufmerksam machen, ohne es zu skandalisieren, heißt es von der Evangelischen Hochschule Freiburg.