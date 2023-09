Zugausfälle auf der Höllentalbahn

per Mail teilen

Weil die Züge der Breisgau S-Bahn unerwartet oft in die Werkstatt müssen, fehlt ein Drittel der Fahrzeugflotte. Ab Montag fährt auf der Höllentalstrecke teils gar kein Zug.

Die Höllentalbahn-Strecke wird zwischen Titisee und Kirchzarten zeitweise ganz gesperrt. Von Montag bis Donnerstag (04. - 08. September) stehen auf dem Streckenabschnitt zwischen Kirchzarten und Titisee Gleisarbeiten an. Zunächst wollte die Deutsche Bahn noch einzelne Züge fahren lassen, doch dann wurde anders entschieden: Die Höllental-Strecke zwischen Titisee und Kirchzarten wird für vier Tage ganz gesperrt, Ersatzbusse sollen die Fahrgäste auf dem Streckenabschnitt an ihr Ziel bringen. Dass kommende Woche gar kein Zug zwischen Titisee und Kirchzarten fährt, begründet die Bahn mit fehlenden Fahrzeugen.

Ein Drittel der Züge kann nicht fahren

Unter Zugausfällen und überfüllten Fahrzeugen leiden Pendlerinnen und Pendler auf der Strecke zwischen Kaiserstuhl und Hochschwarzwald schon länger. Auf Anfrage der SPD-Politikerin Gabi Rolland aus Freiburg gab das Verkehrsministerium an: Mitte August waren 9 von insgesamt 26 Fahrzeugen, die eigentlich für diese Strecke zur Verfügung stehen, nicht einsatzbereit. Der Grund: Die Züge müssen häufiger in die Werkstatt, als es der Instandhaltungsplan vorsieht. Außerdem reichen die Kapazitäten in den Werkstätten der Bahn nicht aus, um die anstehenden Arbeiten schnell zu erledigen.

Einschränkungen könnten bleiben

An Lösungen werde jetzt gearbeitet, angesichts der überlasteten Werkstätten drohen die Einschränkungen auf der Strecke aber noch länger anzuhalten.