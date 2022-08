Im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es seit einigen Wochen Probleme bei der Postzustellung. Grund ist laut Post ein hoher Krankenstand unter den Briefträgerinnen und Briefträgern.

Die Post kommt im Schwarzwald-Baar-Kreis nur noch unregelmäßig und teilweise viel zu spät. Konzerttickets, Rechnungen, abonnierte Zeitungen oder wichtige Unterlagen kommen derzeit oft nicht rechtzeitig an.

Betroffene äußern sich in sozialen Netzwerken verärgert. In der Facebook-Gruppe "Stadtgeflüster VS" schreibt unter anderem ein Mann aus einer Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis, er habe in den letzten zwei Wochen nur zweimal Post bekommen und dann sei es nur Werbung gewesen. Dabei warte er auf zwei wichtige Briefe. Eine Frau aus Villingen-Schwenningen berichtet, dass sie seit zwei Wochen gar keine Post mehr erhalten habe.

Keine Post wegen Corona

Dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelt, hat die Post dem SWR auf Nachfrage bestätigt. Die Zustellung erfolge in der besagten Region derzeit nicht in der Qualität, wie es die Kundinnen und Kunden gewohnt seien. Grund dafür sei ein deutlich erhöhter Krankenstand - vor allem wegen steigender Corona-Infektionszahlen.

Außerdem erklärte die Post, dass sie deshalb verschiedene Kanäle eingerichtet habe, über die sich Betroffene beschweren könnten. Man bitte die Kundinnen und Kunden jedoch um Verständnis.

Immer wieder Probleme bei der Post

Berichte über Probleme bei der Postzustellung gibt es immer wieder. So beschwerten sich im Juli Postkunden im nördlichen Landkreis Karlsruhe über massive Probleme und zum Teil lange Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen. Im Hohenlohekreis gab es derartige Probleme im vergangenen Dezember.