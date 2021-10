Klimaaktivisten demonstrieren gegen Windkraftgegner

per Mail teilen

Der Schwanauer Unternehmer Martin Herrenknecht hat in Schluchsee eine Veranstaltung gegen Windkraft unterstützt - dagegen protestierten Klimaaktivisten.

Martin Herrenknecht, ein Unternehmer für Tunnelvortriebstechnik aus Schwanau (Ortenaukreis), referierte am Freitagnachmittag als Windkraftgegner im Kurhaus Schluchsee. In einem Vortrag forderte er unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor Tourismusvertretern den Ausbaustopp der Windkraft im Schwarzwald. Währenddessen versammelten sich vor dem Gebäude rund 50 Klimaaktivisten, unter anderen Vertreter der Gruppe Extinction Rebellion Freiburg. Für sie sind Windräder im Schwarzwald ein wichtiger Baustein im Kampf gegen den Klimawandel.

Klimaaktivisten kritisieren Intransparenz

Annika Kirschke von Extinction Rebellion Freiburg warf dem Veranstalter Intransparenz vor. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit würden nur Gastronomen und Hoteliers eingeladen mit der Begründung: Wenn Windräder kämen, blieben die Touristen aus. "Was ich gehört habe von den Seilschaften und Verbindungen, die Herr Herrenknecht pflegt", so Kirschke, "hat er schon viel Schaden angerichtet. Wenn man in die Gemeinden schaut, wo Windräder jetzt schon verhindert wurden, sind dort Akteure wie Herr Herrenknecht maßgeblich daran beteiligt."

Tourismusgesellschaft gegen Windräder an Hotspots

Einer der Gastredner, Thorsten Rudolph von der Hochschwarzwald Tourismusgesellschaft, bekräftigte, nicht grundsätzlich gegen Windkraft zu sein, an touristisch bedeutsamen Orten dürfe es allerdings keine Windräder geben: "Da muss man offen für alternative Überlegungen sein. Es gibt andere regenerative Energien und es gibt andere Standorte."

Landesregierung will Windkraft vorantreiben

Die baden-württembergische Landesregierung hatte sich zuletzt klar positioniert: Sie will 1.000 neue Windräder bauen lassen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse jetzt "radikal beschleunigt" werden, hat Ministerpräsident Kretschmann diese Woche betont und damit vor allem den Ausbau der Windkraft gemeint. Eine Taskforce soll die langwierigen Genehmigungsverfahren jetzt deutlich verkürzen.