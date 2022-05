Demonstration gegen pro-russischen Autokorso in Freiburg

Rund 300 Menschen haben am Sonntag in Freiburg gemeinsam mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft gegen einen pro-russischen Autokorso demonstriert. Die Stimmung war angespannt.

Der pro-russische Autokorso zog am Sonntagnachmittag mit etwa 80 Autos durch das Freiburger Stadtgebiet. Gestartet war der Korso auf dem Parkplatz des Freiburger Stadions. Menschen hielten russische Flaggen aus den Autofenstern. Am Fahrbahnrand wurden ebenfalls Flaggen in die Höhe gehalten - allerdings in blau-gelb, die Farben der Ukraine. Rund 300 Menschen waren dem Aufruf der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft und der Bürgerinitiative Engagiertes Freiburg" gefolgt und hatten sich zu einer Demonstration gegen den russischen Autokorso versammelt. Es kam zu Beleidigungen der beiden Demonstrationsgruppen.

"Die sind alle pro Putin und pro Krieg."

Empört über Aufruf zum Autokorso

Mit Plakaten, Sprechchören und Widerstandsliedern forderten die deutsch-ukrainischen Demonstrantinnen und Demonstranten Frieden in der Ukraine und verurteilten aufs Schärfste den brutalen Angriffskrieg Russlands. Die Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Freiburg, Oksana Vyhovska, zeigte sich empört über die Teilnehmenden des Autokorsos - und auch über dessen Ankündigung.

Auf dem Flyer standen nämlich zwei unterschiedliche Infos: Während es auf Deutsch hieß: "Für den Frieden in Europa und gegen Diskriminierung von russischsprachigen Menschen" - stand auf dem russischen Flyer: "Für die Unterstützung Russlands - gegen die Diskriminierung Russischsprachiger - für die Einstellung aller Aktionen gegen Russland".

"Mich stört, dass diese Menschen das Recht haben, öffentlich den Krieg zu unterstützen."

Etwa 80 Autos haben sich in Freiburg zum pro-russischen Autokorso versammelt. SWR Sebastian Bargon

Autokorso für Putin

Olga Arnold hat am Autokorso teilgenommen. Sie kommt aus Russland und lebt seit fast 30 Jahren hier in Deutschland. Sie protestierte, weil sie gegen Nationalsozialismus sei - und in der Ukraine seien 660.000 Nazis.

"Wir protestieren gegen Nazis - das muss beendet werden und Putin kann das."

Auf die Frage, woher sie diese Informationen hat, sagte Olga Arnold: "Das sagen alle, das wissen alle." Sie kenne die Wahrheit, informiere sich im Internet auf Plattformen wie Google oder YouTube.

Weitere Demonstration am Abend angekündigt

Am Sonntagabend um 18 Uhr ist in Freiburg auf dem Platz der Alten Synagoge eine weitere Demonstration angekündigt: "Russen gegen den Krieg in der Ukraine." Zu der Aktion ruft die russisch sprechende internationale Bürgerinitiative "Engagiertes Freiburg" auf. Sie wollen sich damit gegen den Krieg in der Ukraine aussprechen.

"Wir tolerieren diese pro-russische Propaganda nicht in unserer Region."

Schon vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine habe sich die Bürgerinitiative lautstark für Demokratie in Russland eingesetzt und auf die verheerende Korruption und Unterdrückung der Meinungsfreiheit hingewiesen - so die Initiative in einem Schreiben.