Private Blitzwagen ab Oktober im Elsass unterwegs

Frankreichs Polizei gibt ihre Radarkontrollen auf den Straßen schrittweise an von Privatfirmen betriebene Videowagen ab. Das gilt von Oktober an auch im Grenzgebiet zu Deutschland am Oberrhein. Der Einsatz privater Blitzerwagen soll der Polizei mehr Zeit für andere Aufgaben geben, etwa für die Kontrolle auf Alkohol- und Drogenverstöße am Steuer, teilte die Präfektur in Straßburg mit. Die Fahrzeuge sollten auch häufiger als die Polizei auf Unfallstrecken das Tempo kontrollieren, und zwar rund um die Uhr. Erfolgsprämien für die Fahrer oder Firmen der Videowagen gebe es nicht, betonte die Präfektur. In der Region Grand Est mit dem Elsass sollen von Oktober an sukzessive 39 private Videowagen zum Einsatz kommen.