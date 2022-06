Prinzen aus aller Welt: 40. Internationales NSU-Treffen in Freiamt

Legendäre Autos lassen Oldtimer-Herzen höher schlagen: In Freiamt bei Freiburg findet das 40. Internationale NSU-Treffen statt.

"Mit dem Prinz bist du ein König" - so hieß es Mitte der 60-ger Jahre und gemeint war der NSU Prinz, ein Sportwagen für die kleinen Leute. Und dieser Prinz hat nach wie vor eine riesige Fangemeinde in ganz Europa.

Das Benzin in der Nase und den 4-Zylinder röhren lassen - so lieben es NSU-Fahrer wie Dieter Bühler. Er hat sage und schreibe sieben verschiedene NSU-Modelle in Freiamt beim Treffen dabei: "Das war natürlich ein Riesenaufwand. Ich bin seit Herbst letzten Jahres dran, damit die Autos dann auch wirklich am Wochenende alle laufen."

1958 kamen die ersten Prinz-Modelle auf den Markt, "Butter und Brot Auto" genannt, weil ihn sich jeder leisten konnte. Dann, in den 60-ger Jahren kam das TT Modell. In Freiamt wird es beim 40. Internationalen NSU-Treffen in allen Farben und Formen zu bestaunen sein.

Im Schwarzwald heißt der NSU Prinz "Wälder-Porsche"

Der TT war leicht zu tunen, im waldreichen Freiamt nannten sie den Prinz deshalb den "Wälder-Porsche". Alfred Haas, der Organisator des NSU-Treffens, erklärt warum: "Vor allen Dingen, weil das Fahrzeug ein unwahrscheinliches Leistungsgewicht hat. Damit konnte er beispielsweise auch gegen einen Porsche anfahren - und gewinnen."

In Freiamt (Landkreis Emmendingen) dürfen die NSU-Fahrer ihre Wälder-Porsche jetzt wieder einmal um die Kurven jagen. Höhepunkte des internationalen Treffens sind die Ausfahrten über die Höhen des Schwarzwaldes.