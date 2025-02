Der in Offenburg verhaftete Tatverdächtige und das Opfer kannten sich vor der Tat. Laut Staatsanwaltschaft galt der Mann als psychisch auffällig. Sie ermittelt nun wegen Mordes.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 37 Jahre alten Frau in Offenburg wird ein früherer Patient der Frau des Mordes beschuldigt. Gegen den 42 Jahre alten Mann ist inzwischen Haftbefehl erlassen worden. Der Mann ist in Frankreich schon einmal wegen eines Tötungsdelikts verurteilt worden und saß deswegen bereits viele Jahre in Haft. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft Offenburg am Donnerstag bekannt gegeben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 42-Jährigen Mord vor. "Er handelte heimtückisch", so die leitende Staatsanwältin, Iris Janke. Er habe die Frau nach Feierabend im Dunkeln überrascht. Sie habe offenbar nicht mit einem Angriff gerechnet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liege weder eine Sexualstraftat noch ein Raubdelikt vor. Vielmehr sei die als Therapeutin arbeitende Frau Opfer eines Aggressionsdelikts geworden. Der Tatverdächtige schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Tatverdächtiger wurde bereits 2023 auffällig

Laut dem leitenden Kriminaldirektor Raoul Hackenjos waren sich der Tatverdächtige und das Opfer in einer psychiatrischen Einrichtung begegnet. Dort habe es bereits 2023 verbale Aggressionen des Beschuldigten gegen die Frau gegeben. 2024 habe es einen erneuten Vorfall gegeben, bei dem auch die Polizei miteinbezogen war. Danach habe es keinen Kontakt mehr zwischen der Frau und dem Mann gegeben.

42-Jähriger sollte in Psychiatrie untergebracht werden

Der Offenburger Polizeipräsident Jürgen Rieger sagte, der mutmaßliche Täter sei schon Ende 2023 psychisch auffällig gewesen und habe unter rechtlicher und ambulanter Betreuung gestanden. Die Stadt Offenburg habe zwei Mal beantragt, eine zwangsweise Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung zu prüfen. Die Gutachten ergaben aber jeweils keine akute Gefahr.

Der 42 Jahre alte Deutsche war am Mittwochmittag an seiner Wohnanschrift in der Offenburger Weststadt durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen worden.

37-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen gefunden

Am Dienstagabend war die 37 Jahre alte Frau schwer verletzt im Hinterhof eines Hauses im Offenburger Stadtzentrum gefunden worden. Sie wies laut Kriminalinspektor Hackenjos erhebliche Verletzungen mit massivem Blutverlust auf. Ihr konnte nicht mehr geholfen werden, sie starb noch vor Ort.

Die Polizei hatte gegen 19:15 Uhr von der Schwerverletzten erfahren. Zeugenaussagen hatten später ergeben, dass jemand die Frau schon um 18:30 Uhr am Fundort hatte liegen sehen.

Frau stammte aus Frankreich und arbeitete in Offenburg

Wie die Polizei mitteilte, stammte sie aus Frankreich und arbeitete in Offenburg als Psychotherapeutin. Laut der Staatsanwältin Iris Janke hatte sie die französische und die deutsche Staatsbürgerschaft und war Mutter eines Kleinkindes.

Zum genauen Tathergang und einer möglichen Tatwaffe gab die Polizei auch am Donnerstag keine Auskunft. "Angaben zur genauen Art der Verletzungen und zur Tatwaffe sind weiterhin Gegenstand der weiteren Ermittlungen", so Hackenjos.