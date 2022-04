Preisexplosionen treffen auch die Gastronomie in Villingen-Schwenningen

Nach Lockdowns und Beschränkungen hatten viele Wirtsleute in Villingen-Schwenningen wieder Hoffnung geschöpft. Doch die gestiegenen Lebensmittel- und Energiepreise treffen auch sie.

Gastronominnen und Gastronomen haben aktuell mit Preissteigerungen zu kämpfen. Das ist nicht ihr einziges Problem: Erst mussten sie zu Beginn der Pandemie mehrere Wochen während der Lockdowns schließen, darauf folgte die Umsetzung von komplizierten Hygiene- und Abstandsbestimmungen, frühe Sperrstunden und der zunehmende Fachkräftemangel.

Sprit, Lebensmittel, Heizung - alles wird teurer

Gerade, als es wieder so richtig losgehen kann, explodieren nun die Preise. Wer Wirt wird, hat es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Neben Sprit- und Heizkosten sind auch die Preise für Lebensmittel durch den Krieg in der Ukraine deutlich gestiegen. Der Gastronom Michael Steiger ist Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Schwarzwald-Baar. Die Preiserhöhungen treffen derzeit die gesamte Branche, doch nicht alle gleich stark:

"Wir sprechen von zehn bis nahezu 50 Prozent Preisschwankungen beim Einkauf."

Zudem brauchen eben auch Gastronominnen und Gastronomen Gas, Wärme und Energie für Kühlsysteme. Diese Kosten müssen umgesetzt werden und schlagen sich auf die Kalkulation nieder. Auch wenn Michael Steiger davon überzeugt ist, dass durch die Einschränkungen während Corona die Menschen einiges an Geld auf die Seite gelegt haben, bei 15 Euro für eine Portion Spaghetti Carbonara beim schnellen Mittagessen mit den Kollegen dürfte einigen der Bissen dann doch eher im Hals steckenbleiben.

Die Gewohnheiten der Menschen haben sich durch Corona verändert

Seit die Bundesregierung den Großteil der Corona-Regeln zurückgenommen hat, kehren viele so langsam wieder in eine Art Normalität zurück. Gleichzeitig hat die Pandemie vielerorts für mehr Flexibilität in Sachen Homeoffice gesorgt. Doch wer von zu Hause arbeite, gehe nicht zum Mittagessen in die Gastronomie, gibt Michael Steiger zu bedenken. Einige hätten sich einfach auch daran gewöhnt, ihr eigenes Essen mit zur Arbeit zu nehmen.

"Wir müssen den Kundinnen und Kunden unser Mittagessen wieder schmackhaft machen, im wahrsten Sinne des Wortes."

Kreativität bei der Auswahl von Produkten und Gerichten gefragt

Wirtsleute müssen nun ganz genau planen, was sie auf die Karte setzen und wie sie kalkulieren. Marco Garofalo ist Betreiber des Gasthaus Löwen in Villingen. Würde er alle Mehrkosten auf die Gerichte umlegen, wären diese so teuer, dass sie vermutlich kaum noch jemand bestellen würde.

"Ich muss jetzt halt abwägen: Was wälze ich auf den Kunden ab und was nicht? Mein großer Vorteil ist, dass wir sehr bürgerlich kochen."

Während zum Beispiel Filet- und Bruststücke wegen ihrer Beliebtheit deutlich teurer geworden sind, bleiben andere Fleischstücke preislich einigermaßen stabil. Es bietet sich daher an, eher das Gulasch statt das Rinderfilet auf die Karte zu setzen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Obst und Gemüse. Saisonalität und Regionalität sind hier, wo es möglich ist, durchaus entscheidend.

Dennoch müssen eben auch Obst- und Gemüsebauern durch die gestiegenen Dünger-, Diesel-, Energie- und Mitarbeiterkosten den Preis ihrer Produkte anheben. Deutlicher denn je sehe man das aktuell an den Spargelpreisen.

Der Hype um das Öl treibt auch für Restaurants die Preise nach oben

Völlig unverständlich findet Michael Steiger die Preissteigerungen und Lieferengpässe bei Öl, zu denen es inzwischen auch gelegentlich kurzzeitig in Großmärkten komme. In manchen Supermärkten kostet die Flasche Sonnenblumenöl im Regal mehr als fünf Euro. Durch die Folgen des Krieges sei das Steiger zufolge jedoch nicht zu rechtfertigen. Das Öl, das heute in den Regalen steht, sei schließlich schon im vergangenen Jahr hergestellt und gepresst worden.

Sparen statt speisen?

Ob die steigenden Lebenshaltungskosten die Menschen zum Umdenken anregen und aus Angst vor den künftig anfallenden Kosten davon abhalten, in Restaurants zu essen? Das könne man in den Gastronomiebetrieben so kurz nach der Aufhebung der meisten Corona-Regeln noch nicht richtig einschätzen. "Ich glaube schon, dass das Umdenken langsam zunehmen wird und dass man sich vielleicht eher einen Mittagstisch mit ins Büro nimmt, als dass man sich für elf Euro einen kleinen Salat oder so holt", sagt eine Passantin in der Villinger Innenstadt. Sie meint damit vor allem junge Menschen, die noch in der Ausbildung sind oder Rentner, die eine kleine Pension oder Rente haben.

Die Freude am Genuss überwiegt scheinbar in Villingen-Schwenningen

So richtig möchten sich die Menschen in Villingen-Schwenningen nach der langen Pandemiezeit nicht einschränken. Zumindest bisher mache man sich noch keine Sorgen über die Energiekostenabrechnung am Ende des Jahres, ergibt eine Umfrage.

"Ich brauche mein Auto, ich muss fahren. Ich brauche auch was zum Essen und ich lass mich auch gerne verwöhnen.“

Zum Glück für die Wirtsleute legen die Menschen hier in Villingen-Schwenningen offenbar größeren Wert darauf, zu genießen und sich selbst etwas Gutes zu tun. Deswegen sagen die meisten beim Schnitzel mit frischem Frühlingssalat oder anderen leckeren Gerichten aus der Region dann eben doch: "Des koscht’s halt" und bestellen.