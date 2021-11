Freiburger Verein erhält Dieter Baacke Preis

Spaß, Lernen und Sozialkontakte: Für seine "Online-Mediencamps für Kids" ist der Freiburger Verein "Kommunikation und Medien" mit dem Dieter Baacke Preis ausgezeichnet worden.

Das Bundesfamilienministerium und die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) haben am Freitagabend mehrere Projekte mit dem Dieter Baacke Preis ausgezeichnet. Er gilt als wichtiger Preis für medienpädagogische Angebote. Der Preis in der Kategorie "Netzwerkprojekte" ging an den Freiburger Verein "Kommunikation und Medien". In den ausgezeichneten "Online-Mediencamps für Kids" konnten sich Kinder zwischen acht und 13 Jahren während der Corona-Kontaktbeschränkungen in lockerer Atmosphäre mit Gleichaltrigen austauschen und dabei gleichzeitig etwas lernen.

Austausch in Corona-Zeite: Die "Online-Mediencamps für Kids" machen das möglich. Kommunikation und Medien e.V.

Kinder und Eltern waren begeistert

"In den insgesamt 23 Workshops haben wir innerhalb von fünf bis sechs Monaten rund 250 Kinder erreicht", sagt Projektleiterin Irene Schumacher. Workshops gab es zu Themen wie Kunst, Umwelt und Bildung. In anderen Workshops lernten die Kinder, wie Radio funktioniert oder wie sie Fotos machen, bearbeiten und verschicken können.

"Die Eltern waren zum Teil überglücklich. Die Kinder haben am Anfang auch mal geweint vor der Kamera, weil sie ja niemand sehen konnte. Diese Gemeinschaft war ja so wichtig in dieser Zeit. Wir waren sehr nah dran an den Kindern. Das Erfolgsrezept war auch, zu gucken, was die Kinder brauchen."

Enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern

Für die Mediencamps hat sich der Verein eng mit Netzwerkpartnern ausgetauscht, zum Beispiel mit Schulen und Eltern. Zusammen mit Referentinnen und Referenten fanden außerdem auch Fortbildungen für Fachkräfte statt. Gerade dieser Aspekt hat der Jury besonders gut gefallen - darum die Auszeichnung in der Kategorie "Netzwerkprojekte".

"Vor, während und sicher auch nach den Präsenz-Beschränkungen ein beispielgebendes Netzwerk." (Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur)

Projektleiterin Irene Schumacher zeigte sich erfreut und sehr stolz über die "ganz besondere Auszeichnung, bei der herausragende Projekte, die Vorbildcharakter haben", geehrt werden. Sie bemängelte jedoch, dass außerschulische Projekte häufig nicht oder zu wenig gefördert würden. Sie hofft, dass sich das jetzt ändert.

Freiburger Verein bietet verschiedene Projekte

Den Verein "Kommunikation und Medien" gibt es in Freiburg seit 2005. Er bietet viele verschiedene Projekte für unterschiedliche Zielgruppen. Er engagiert sich für Medienkompetenz in den Bereichen Bildung, Kultur und Wissenschaft. Auch in diesem Winter sind wieder verschiedene Projekte und Workshops für Kinder und Jugendliche geplant.