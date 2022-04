Wahl in Frankreich: Blick aus Freiburg ins Nachbarland

Am Sonntag, 10. April, beginnt die Präsidentschaftswahl in Frankreich. In einem Kurs haben Studierende der Deutsch-Französischen Journalistik aus Freiburg einen Blick ins Nachbarland geworfen.

Der Auftakt der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist wohl der erste Wahlgang. Sollte keine Kandidatin, kein Kandidat die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen bekommen, gibt es am 24. April einen zweiten Wahlgang. Laut Experten hat Amtsinhaber Emmanuel Macron gute Chancen. Projekt von Studierenden aus Freiburg und Straßburg In Baden-Württemberg leben etwa 40.000 Französinnen und Franzosen, knapp 2.000 von ihnen in Freiburg, die auch ihre Stimme abgeben können. Während eines Kurses im SWR Studio Freiburg haben sich Studierende des Masters "Deutsch-französische Journalistik" der Universitäten Freiburg und Straßburg mit einigen von ihnen getroffen. Die Studentin Christina Genet hat die Französin Marine Quétin aus Freiburg auf den Wochenmarkt begleitet und mit ihr über ihre politische Schwerpunkte bei dieser Wahl gesprochen. So wählen Französinnen und Franzosen von Deutschland aus Um von Deutschland aus ihre Stimme abzugeben, haben Französinnen und Franzosen zwei Möglichkeiten. Entweder tragen sie sich in ein besonderes Wählerverzeichnis ein und wählen vor Ort. Oder sie wählen per "procuration" und geben einem nahen Angehörigen die Vollmacht für ihre Stimme. Wer protestieren, aber trotzdem wählen will, gibt ein "vote blanc" ab, also einen leeren Stimmzettel. Dieser wird nicht mitgezählt und kommt vor allem in der Stichwahl öfter zum Einsatz. Wahl in Frankreich: Kandidatinnen und Kandidaten Emmanuel Macron, Amtsinhaber, La République en Marche

Marine Le Pen, Ressemblement National

Eric Zemmour, Reconquête

Valérie Pécresse, Républicains

Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise

Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris, Parti socialiste Wenig Aussichten auf die Stichwahl im zweiten Wahlgang haben:

Yannick Jadot, Europe Écologie - Les Verts (Grüne)

Fabien Roussel, Parti communiste français

Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France

Philippe Poutou, Nouveau Parti anticapitaliste

Jean Lassalle, Résistons

Nathalie Arthaud, Lutte Ouvrière Nicht zentral, aber wichtig: die Landwirtschaft Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine überschattet den Wahlkampf, das Thema dominiert. Nicht zentral, aber für viele wichtig ist die Landwirtschaft. Deswegen haben die Studentinnen Astrid Jurquet und Marleen Beisheim bei Landwirten aus dem Elsass nachgefragt, was sich an der französischen Agrarpolitik ändern sollte.