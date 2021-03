per Mail teilen

Anmod:

Jetzt bleibt an Ostern für die christlichen Kirchen doch alles ganz normal. Natürlich nur Coronanormal, aber immerhin. Messen dürfen gefeiert werden und das nicht nur virtuell. Die Bundesregierung hat ihre Bitte, auf Messen zu verzichten, wieder kassiert und so laufen die Planungen in den Kirchen.