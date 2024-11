Post Election Breakfast in Freibrug: Trumps Wahl schockiert

Donald Trump wird tatsächlich noch einmal Präsident in den USA. Bei vielen sitzt der Schock tief, auch an der Uni Freiburg. Hier haben Interessierte und Expertinnen und Experten die Ergebnisse und die Folgen in einem "Post election breakfast" aufgearbeitet, also bei einem kleinen Frühstück am Vormittag nach dieser historischen Wahl.