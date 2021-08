Sie gelten als die Legenden der Pop Art: Mel Ramos und Erró. Die Kunsthalle Messmer zeigt ihre bunten Bilderwelten aus Comic-Helden und Pin-Up Girls.

Have a Cigar: Sexualität, Konsum und Provokation - es sind die Themen des US-Künstlers Mel Ramos. Genau wie Körperkult und Werbung. Mel Ramos zählt seit den 1960er Jahren zu den Mitbegründern der Pop Art. Dabei überspitzt Ramos, wie Alltagsprodukte damals - nicht nur in den USA - vermarktet wurden. Mit Hilfe erotisierender Darstellungen.

Pin Up Ästhetik - Orientierung für Mel Ramos Kunstschaffen

Mel Ramos Arbeiten orientieren sich dabei stark an der Pin Up Ästhetik. Nicole Lechler von der Kunsthalle Messmer in Riegel: "Allein das hat diesen künstlichen Charakter erzeugt. Weswegen es für ihn im Grunde eine andere Persönlichkeit war. Wobei Persönlichkeit nicht mal das richtige Wort ist, weil er Objekte präsentiert. Ein Werbeprodukt, das jeder kennt. Hershey Kisses oder Toblerone, oder etwas anderes und dazu eine künstliche Frau, die das Ganze noch ein bisschen erhoben hat." Auch die bunte Welt der Comic Super Helden faszinierte Mel Ramos so, dass er sie in klassischer Mal-Tradition auf Leinwand verewigt hat.

Surrealismus und Comic Kultur - Errós Vorbild ist Picasso

Zwischen Pop Art und Surrealismus bewegt sich der Isländer Erró. Sein Stil orientiert sich an Vorbildern wie Picasso oder Fernand Leger. Er nutzt Collagetechnik und Elemente aus der Comic Kultur, sagt Nicole Lechler, Kunsthalle Messmer, Riegel: "Er ist dabei gesellschaftskritisch, politisch, er geht auf Religion ein, auf alles mögliche, aber das auf eine Weise, dass er das Ganze zu einer Akkumulation verschiedenster Bilderwelten zusammen schafft."

Mel Ramos und Erró - beide Größen der Pop Art Geschichte in der Kunsthalle Messmer in Riegel am Kaiserstuhl - ab Sonntag treffen sie dort aufeinander. Für die Öffentlichkeit ist die Ausstellung mit ihrer Werkschau dann bis Ende November zu erleben.