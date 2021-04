Freiburg weitet die innovative Teststrategie mit sogenannten Lollitests weiter aus. Als erste Stadt in Baden-Württemberg soll das Testverfahren zunächst an allen Schulen, später an den Kitas zum Einsatz kommen. Alles voll digital.

Nach Pilotphase: Ausweitung auf alle Schulen Die Pilotphase in Freiburg ist abgeschlossen. Mehr als 3.000 Schulkinder sind mit dem sogenannten Lollitest untersucht worden. Dabei waren bei den Pooltests bislang nur zwei Tests mit positivem Ergebnis. Das zeit- und kostensparende Testverfahren, bei dem Schulkinder und Lehrkräfte jeweils gemeinsam im Klassenverband getestet werden, wird jetzt ausgeweitet. In der letzten Aprilwoche sind die Grundschulen dran, so Freiburgs neue Schulbürgermeisterin Christine Buchheit. Alles soll digital erfasst und verarbeitet werden Um künftig die Pooltests von rund 70 Schulen und 244 Kitas zu verarbeiten, kommt ein neues digitales System zum Einsatz. Das wurde in Österreich entwickelt. Es ersetzt die mühsame, handschriftliche Erfassung der Daten auf den Klassenlisten, erklärt Projektleiter Frank Ueckermann: "Es ist für die Lehrkräfte ein einfacher Routineprozess. Sie machen einmal am Morgen den Test." Das Ganze sei eine Sache von wenigen Minuten. Die Laborergebnisse der Pooltests sollen jeweils am frühen Nachmittag vorliegen. Über die Ergebnisse werden alle Beteiligten beziehungsweise deren Eltern dann ebenfalls digital und direkt informiert - mit entsprechenden Handlungsanweisungen. Knackpunkt: Nachschub an Tests Doch um zwei Mal pro Woche mit Pooltests das Infektionsgeschehen an allen 70 Schulen und 244 Kitas in Freiburg zu stemmen, reichen die Testkapazitäten noch nicht aus. Doch das neue digitale Management könnte auch beim Nachschub vorteilhaft sein, hofft Projektleiter Ueckermann. "Bei uns sind 150.000 Stäbchen bestellt. Aber es ist so, dass jetzt bundesweit alle danach nachfragen. Unser Vorteil ist, dass wir das jetzt digital haben und insofern bei der Materialbestellung auch einen Zeitvorteil haben." Frank Ueckermann, Projektleiter Stadt hofft auf weitere Finanzhilfen Auch bei der Finanzierung der Pooltests ist die Stadt Freiburg ein Stück weitergekommen. Nach Gesprächen in Berlin und Stuttgart. Außerdem wird auch die Uniklinik Freiburg den Prozess ein halbes Jahr lang wissenschaftlich begleiten. Die Finanzierung bleibt dennoch eine Herausforderung. Und so hofft die Stadtverwaltung auf weitere Unterstützung.