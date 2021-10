Pooltests an Freiburger Schulen funktionieren zuverlässig

per Mail teilen

Freiburgs Schülerinnen und Schüler werden zwei Mal die Woche auf Corona getestet. Diese Pooltests helfen, dass bei Infektionen nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne muss.

In Freiburg lutschen sie alle: die Großen und die Kleinen. Es funktioniert reibungslos mit den Lolli-Tests, so wie an der Karlschule, einer Grund- und Werkrealschule. Entscheidend dabei: die digitale Datenübertragung. Jede Testperson wird registriert. Im Laufe des Tages können Schüler und Schule datengeschützt die Ergebnisse abrufen. Seit April laufen hier die Pooltests.

"Am Anfang war es unglaublich viel Arbeit, vor allem für das Sekretariat. Diese ganze Organisation und wie umzugehen ist mit den Daten. Und natürlich auch von allen Eltern Einverständnisse einzuholen. Das ist eine echt große logistische Leistung. Aber es läuft hervorragend!"

Ergebnis gibt es am Nachmittag

Die Pooltests von 63 Schulen und fast 200 Kitas landen im Labor der Uniklinik Freiburg. Bis zum Spätnachmittag sind die Ergebnisse da. Die Proben werden ganz genau analysiert, auch auf Varianten.

"Das ist ein Erkenntnisgewinn für die Wissenschaft und für die Allgemeinheit. Es geht auch darum, möglichst frühzeitig zu entdecken, ob gegebenenfalls neue Varianten in diesen Schülerpools auftauchen."

Entscheidend bei alledem: Die Stadt Freiburg hat die Verarbeitung und Weitergabe der vielen Daten zuverlässig organisiert. Oberbürgermeister Martin Horn setzt hierbei auf digitale Strukturen: "Wenn man das händisch auswertet, dann geht man unter, dann sind Fehler vorprogrammiert." Und die will sich in Freiburg keiner leisten. Denn Schulen und Kitas - das ist das oberste Ziel - müssen laufen.