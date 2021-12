Polizisten kaufen an Heiligabend für Ehepaar in Quarantäne ein

Beamte des Polizeireviers Schopfheim haben am 24.12. einem Paar das Weihnachtsfest gerettet. Weil es in Quarantäne bleiben musste, kauften die Beamten ein.

An Heiligabend haben Beamte des Schopfheimer Polizeireviers (Kreis Lörrach) einen eher ungewöhnlichen Auftrag ausgeführt. Ein 40-jähriger Mann aus dem benachbarten Maulburg befand sich mit seiner Ehefrau in Quarantäne und durfte das Haus folglich nicht verlassen.

Niemand sonst hatte Zeit

Da sich ihre Lebensmittelvorräte dem Ende neigten und die Feiertage bevorstanden, fingen die beiden allmählich an, sich Gedanken zu machen. Nachdem im sozialen Umfeld niemand ausfindig gemacht werden konnte, der für die Betroffenen einkaufen konnte, wandten sich die beiden verzweifelt an das Revier, so die Pressemitteilung der Polizei. Eine Streife des Polizeireviers kümmerte sich am 24. Dezember um den Einkauf und übergab diesen unter entsprechenden Schutzvorkehrungen an der Wohnungstür des Ehepaares.