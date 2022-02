Flucht vor Verkehrskontrolle: Betrunkener fährt Polizisten frontal um

per Mail teilen

Bei einer Routine-Verkehrskontrolle in Efringen-Kirchen flüchtet ein betrunkener Autofahrer und fährt dabei einen Polizeibeamten um. Versuchte Tötung?

Die Polizei wollte in der Nacht auf Dienstag bei einer Routine-Verkehrskontrolle in Efringen-Kirchen (Landkreis Lörrach) den betrunkenen Fahrer anhalten, weil er durch eine entsprechende Fahrweise aufgefallen war. Der 61-Jährige wollte sich allerdings der Kontrolle entziehen und flüchtete zunächst mit seinem Auto.

Frontal umgefahren: Polizeibeamter schwer verletzt

Später konnte die Polizei den Mann in einer Einmündung zur B3 in Efringen-Kirchen mit mehreren Streifenwagen aber stoppen. Als ein Polizist zur Kontrolle auf das gestoppte Auto zuging, fuhr der 61-Jährige den Polizisten frontal um. Der Beamte landete dabei auf der Motorhaube des Autos und wurde schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Einschlägig bekannter Autofahrer durch Schüsse verletzt

Bei dem Vorfall gaben die Polizisten mehrere Schüsse ab. Der Autofahrer wurde dabei durch zwei Schüsse am Arm verletzt. Der Mann ist der Polizei wegen Beleidigung und Raubdiebstahls bereits bekannt. In die Ermittlungen hat sich nun das Landeskriminalamt eingeschaltet. Im Raum steht der Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt.

Polizei hat Pressekonferenz für Mittwoch angekündigt

Laut einer Ankündigung der Polizei soll es am Mittwochnachmittag eine Pressekonferenz geben. Daran teilnehmen sollen demnach der Polizeipräsident und eine Pressesprecherin der Polizei aus Freiburg, sowie Vertreter des Landeskriminalamtes in Stuttgart und der Lörracher Staatsanwaltschaft.