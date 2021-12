Polizist schießt Mann aus Notwehr in den Fuß

per Mail teilen

Ein Polizist hat in Oberkirch (Ortenaukreis) einem 28-jährigen Mann aus Notwehr in den Fuß geschossen. Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und die Beamten mit erhobenem Messer bedroht. Zuvor habe er über Notruf mitgeteilt, dass er jemanden umgebracht habe und Hilfe benötigen würde. Der Mann sei aggressiv gewesen. Die Polizisten hatten zunächst Pfefferspray eingesetzt, das habe aber nichts genutzt. Der 28-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch hierbei habe er erheblichen Widerstand geleistet. Möglicherweise stand er unter Drogen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob der Einsatz der Waffe durch den Polizisten rechtmäßig war.