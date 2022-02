Freiburg: Polizist schießt bei Kontrolle in Autoreifen

per Mail teilen

Während einer Polizeikontrolle in Freiburg soll ein Mann bedrohlich auf einen der Beamten zugefahren sein. Der Polizist zog daraufhin die Waffe.

Laut Polizei war der 62-Jährige am Montagabend auf einem Friedhofs-Parkplatz im Freiburger Stadtteil St. Georgen kontrolliert worden. Einer Polizeistreife war ein deutscher Anhänger an einem Schweizer Pkw aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle sei der Mann zunächst Richtung Parkplatzausgang gefahren, dann aber umgekehrt und auf einen der Beamten zugefahren.

Polizist schießt offenbar in Notwehr

Dabei sei er dem Polizisten bedrohlich nahe gekommen, so dass dieser befürchtete, zwischen einem Müllcontainer und dem Auto eingequetscht zu werden. Daraufhin habe der Polizist die Waffe gezogen und auf den Reifen geschossen.

Der 62-jährige Deutsche, der bisher nicht polizeilich aufgefallen war, ließ sich anschließend widerstandslos festnehmen. Er ist inzwischen wieder auf freiem Fuß; gegen ihn wird nun ermittelt. Das Motiv des Mannes ist unklar, Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es derzeit nicht.

Vorfall weckt Erinnerung an Efringen-Kirchen

Der Vorfall erinnert an die Attacke eines Autofahrers vor zwei Wochen in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach). Dabei hatte ein 61-jähriger Mann, der den so genannten Reichsbürgern nahesteht, einen Polizeibeamten frontal angefahren und schwer verletzt. Kriminalpolizei und Staatsschutz untersuchen derzeit, ob die Tat möglicherweise politisch motiviert war.