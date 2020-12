Der künftige Polizeirabbiner für Baden, Moshe Flomenmann aus Lörrach, will Vorurteile abbauen und Antisemitismus in der Polizei entgegenwirken. Das sagte Flomenmann, der auch badischer Landesrabbiner ist, dem SWR. Die beiden Polizeirabbiner für Baden und Württemberg, die ihr Amt im neuen Jahr antreten, sind die bislang ersten in dieser Funktion in Deutschland. Laut Innenministerium sollen die beiden Rabbiner künftig angehenden Polizeibeamten notwendiges Wissen über das jüdische Leben in Deutschland vermitteln.