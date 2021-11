Polizeigewerkschaft verteidigt brutale Festnahme in Offenburg

Nach der brutalen Verhaftung eines nackten Mannes aus Gambia durch Offenburger Polizisten verteidigt die GdP den Einsatz. Ein Vergleich mit US-Polizeigewalt sei eine Unterstellung.

In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es, die Gewerkschaft der Polizei (GdP) wehre sich gegen "vorschnelle Unterstellungen" und "Vergleiche mit Festnahmen in den USA": Das sei "unerträglich", so GdP-Vorstand Thomas Mohr. Ihn störe, dass ein Video im Umlauf sei, welches den Offenburger Polizisten ein "Fehlverhalten" nachsagen und den Sachverhalt "verharmlosen" würde.

"Bei jeder Festnahme steht die Eigensicherung im Vordergrund, gerade auch dann, wenn eine Person Tage zuvor schon einmal auffällig war."

Der mutmaßlich wehrlose Mann, der bereits wegen Gewalt gegen Polizisten aufgefallen war, habe in einer Hand eine Safttüte gehalten, betont Mohr in dem Schreiben. Das würde die GdP an einen Vorfall aus Stuttgart vor 32 Jahren erinnern: Da habe ein Mann in einer Zeitung ein Bajonett versteckt und damit zwei Polizisten getötet und drei weitere verletzt.

Am vergangenen Donnerstag haben Polizisten in Zivil beim Bahnhof in Offenburg einen nackten Mann festgenommen. Der Gambier hatte sich psychisch auffällig verhalten und war stark betrunken war. Die Beamten überwältigten ihn brutal und fixierten ihn mit dem Knie im Nacken auf dem Boden. Der Vorfall wurde mit einem Handy gefilmt und sorgte wegen der Parallelen zu der US-Polizeigewalt gegen George Floyd für Entrüstung. Gegen die Offenburger Beamten ermittelt nun die Staatsanwaltschaft.

