An der Albert-Schweitzer-Schule im Stadtbezirk Villingen kam es am Dienstag zu einem großen Polizeieinsatz. Laut Polizei wurde Amokalarm ausgelöst.

An der Albert-Schweitzer-Schule in Villingen-Schwenningen ist am Dienstagnachmittag um kurz nach 15 Uhr Alarm ausgelöst worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Man habe alle verfügbaren Streifen zu der Berufsschule geschickt, sagte Polizeisprecher Marcel Ferraro dem SWR. "Bisher gibt es keine Hinweise auf eine Gefährdung." Wie in solchen Fällen üblich werde die Schule "sehr geregelt" evakuiert. Räume wurden systematisch durchsucht. Da die Schule sehr groß sei, nehme dies einige Zeit in Anspruch, so Ferraro.

Nach SWR-Beobachtungen wurden Schülerinnen und Schüler von Polizisten auch zwei Stunden nach dem Alarm noch aus dem Gebäude der Berufsschule geführt. Einige Eltern kamen, um ihre Kinder abzuholen. Die Lage rund um die weiträumig abgesperrte Schule war am späten Nachmittag ruhig.

Amokalarm in Villingen: Polizei gibt Entwarnung

Nachdem das komplette Schulgebäude durchsucht wurde, könne man Entwarnung geben, sagt Polizeisprecher Marcel Ferraro. Damit sei der Polizeieinsatz rund drei Stunden nach dem Alarm um 18 Uhr beendet. Um die Ursache herauszufinden, die zum Auslösen des Alarms geführt habe, brauche man noch Zeit zur Abklärung. Eine konkrete Gefahr für Schüler oder Lehrpersonal habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Die Polizei wurde durch Nachrichten in den sozialen Medien schnell mit vielen Falschinformationen konfrontiert. Unter anderem war dort von drei Toten die Rede. Dies stimme definitiv nicht, so Polizeisprecher Ferraro.