Am Mittwoch wollten rund 250 Menschen in Basel demonstrieren. Laut Polizei war die Demo nicht genehmigt. Die Protestierenden wollten nicht gehen - also schritt die Polizei ein.

In Basel hat es bei einer Demonstration am Internationalen Frauentag Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Protestierenden gegeben. Wie die Baseler Justiz- und Sicherheitsbehorde mitteilte, war die Kundgebung am Mittwochabend nicht genehmigt gewesen. Weil die Menschen die Demo nicht freiwillig verlassen wollten, kesselten Polizisten die rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein und lösten die Kundgebung auf. Die Polizei setzte auch Gummigeschosse ein. Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand.

Die Polizei hatte schon am Dienstag in einer Mitteilung angekündigt, dass einige Gruppen zu der nicht genehmigten Demo aufgerufen hätten. Es könnten auch Angehörige der linksextremen und gewaltbereiten Szene darunter sein, hieß es. Am frühen Mittwochabend sperrte die Polizei Teile des Barfüsserplatzes im Zentrum Basels ab, um die Demo zu verhindern. Rund 250 Menschen seien schließlich am einige hundert Meter entfernten Petersplatz zusammengekommen und losgezogen.

Polizei setzt Gummischrot ein

Einsatzkräfte hätten die Menge eingekesselt und die Menschen aufgefordert, die Demo zu verlassen, hieß es in der Mitteilung weiter. Bei Twitter schrieb die Polizei, sie habe Gummischrot eingesetzt, nachdem sich "ein Mob von Vermummten mit Transparent auf die Polizeikette" bewegt habe.

Die Demo-Teilnehmenden wurden mehrfach abgemahnt, die unbewilligte Kundgebung zu verlassen. Nachdem sich ein Mob von Vermummten mit Transparent auf die Polizeikette bewegte, wurde Gummischrot eingesetzt. Die Kundgebung ist jetzt eingekesselt.

Am Ende verließ nach Angaben der Behörde ein Großteil der Menge freiwillig die Demo. 50 Menschen seien einzeln weggeführt worden, insgesamt 215 kontrolliert. Gegen Mitternacht war der Einsatz beendet. Beteiligt war ein Großaufgebot der Kantonspolizei Basel-Stadt und Basel-Land sowie der Kantonspolizei Aargau.