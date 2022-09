Entwarnung nach Bedrohungslage: Polizeiaufgebot um Schule in Kehl

In der Nähe einer Berufsschule in Kehl im Ortenaukreis hat es am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Ein Jugendlicher wurde festgenommen.

Hintergrund ist nach bisherigen Erkenntnissen offenbar eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen außerhalb der Schule. Die Polizei hatte am frühen Nachmittag von einer Bedrohung im Umfeld der Schule berichtet. Zunächst hieß es, es sei auch ein Schuss gefallen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Zwischenzeitlich gab es Kontrollen an der Europabrücke zwischen Kehl und Straßburg. Die grenzüberschreitende Tram sei ebenfalls kontrolliert worden. Laut Polizei war der Jugendliche gegen 15.15 Uhr im Stadtgebiet aus einem Gebüsch gesprungen. Polizisten hätten ihn dann erkannt und überprüft. Inzwischen wurde Entwarnung gegeben. Verletzte gab es nicht. Die Polizei durchsuchte Schulgebäude Ob tatsächlich geschossen wurde, kann die Polizei bisher nicht bestätigen. Die Beamten waren mit vielen Kräften im Einsatz. Aufgrund der zunächst unklaren Situation und um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler in den umliegenden Schulen zu gewährleisten, wurden die Gebäude durch Einsatzkräfte der Polizei durchsucht. Gegen 16 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. ,